La actriz y el tenista estarían teniendo varios encuentros. Fueron vistos juntos en Mar del Plata. ¿Nació el amor?

El primer acercamiento entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro, dicen, nació en una fiesta privada.

Según cuentan testigos, Delpo y Barón se gustaron y luego se fueron juntos.

Para darle más fuerza a esos rumores, a ambos los vieron juntos en el Aeropuerto Internacional Astor Piazolla de Mar del Plata el fin de semana.

Ángel de Brito fue el encargado de confirmar la noticia. "Recién Del Potro pasó a buscar a Jimena por el aeropuerto de MDQ. El romance del verano. Chau Maluma", tuiteó el periodista.

Jimena, cuando nacieron los rumores, fue irónica en las redes sociales: "Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe", expresó.

Sin embargo, los trascendidos de encuentros con la torre de Tandil suenan cada vez con más fuerza.