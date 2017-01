TODOS LOS CINES EL CINE

Y aunque las segundas partes nunca fueron buenas (o así dice el dicho, aunque haya montones de casos que no hacen más que contradecir esa regla) vamos con la segunda parte del balance que comenzáramos en el ya viejo diciembre de 2016.

Para dicho balance, recordemos, habíamos consultado a distintos referentes de la cultura local y a algún que otro cinéfilo empedernido, sobre cuál había sido la película más interesante que había visto en 2016. También era parte de la consulta el dispositivo en el cual se había visto la película (teniendo en cuenta que no es una condición que fuera estreno).

Para esta segunda parte agregamos una consulta más: cuál fue la película que menos te interesó de 2016, la que más enojó o con la que sentiste que estabas perdiendo el tiempo.

Una de las primeras en responder fue Daiana Almeira, coequiper del Chino Castro en el programa radial Fuga de Tortugas todos los sábados por la mañana. Daiana, fanática asidua de nuestro Cine Avenida, nos dijo que “Como fan de Marvel debo decir que todas las pelis me gustaron y mucho. Pero saliendo de allí me pareció interesante Éxodos y Reyes, de Ridley Scott, por los efectos tremendos de 3d que tiene. Más allá de eso, la última película que fui a ver al Cine y que me sorprendió la trama fue La chica del tren, de Tate Taylor”. Y a la hora de elegir su película “insoportable” del año, Daiana se inclinó por Jurassic World, de Colin Trevorroc, a la que calificó como MALÍSIMA (así, sin medias tintas y en imprenta mayúscula).

Otro de los consultados fue Ariel Dadante, director del CEPEAC y encargado de proyección en la Sala del Cine Avenida. Él nos contó que lo que más le interesó que vio en el Cine durante el año pasado fue No Respires, de Federico Álvarez, por “Su ambiente claustrofóbico, una puesta en escena de manual, y un guión con todos los elementos justos de género (suspenso, vueltas de tuerca)”. Y la contracara de esta película, en su año cinéfilo fue “El Hilo Rojo”, a la que calificó como “previsible y llena de clichés”. Y agrega que su directora, Daniela Goggi, tenía personajes ricos que podía explotar, pero decidió quedarse en lo seguro, en lo que sabía que iba a funcionar. A ambas películas Ariel las vio en el Cine Avenida.

José María Alabart, actor y director de teatro, nos cuenta que la mejor película que recuerda haber visto este año que pasó fue Los 8 más odiados, de Quentin Tarantino. Agrega que la vio en el Cine Avenida y que le pareció una “Excelente película, de esas largas que -cuando son buenas- me encantan. Un western alucinante con muy buenas actuaciones, un guión estupendo, la música exquisita y muy buenos recursos técnicos. Los diálogos en la 1era parte son minuciosos y agudos. La parte final una carnicería fantástica al mejor estilo de Tarantino”. Y con respecto a la que menos le gustó este año fue “La Hermana”, de Úrsula Meier (película que a mí personalmente me parece bellísima, y pienso discutirlo seriamente por el Sr. Alabart). A esta película la vio en TV (cree que en ISAT) y fundamenta su impresión en que “Empezó con amagues interesantes, pero conforme se desarrollaba carecía de intensidad, nunca consiguió emocionarme. Es un tanto morosa a raíz de las reiteraciones y con escenas poco creíbles a veces. Sin ser una mala película, me resultó muy poco interesante”.

Por último, la película más interesante de 2016 que eligió Dalmiro Zantleifer, dibujante, ilustrador y diseñador web, fue Pee Wee’s Big Holydays, “porque me conmovió por volver a ver después de mucho tiempo un verdadero clown en la pantalla grande. Me atrevo a decir que Pee Wee es un indiscutible sucesor de Chaplin, Keaton y más que ningún otro del fantástico Jerry Lewis. De hecho con Pee Wee me pasó algo similar que con Jerry Lewis. Al principio choca un poco la deformidad y el histrionismo excesivo del personaje, no parece que uno lo vaya a aguantar durante toda la película, pero a medida que el personaje se va desnudando es imposible no enamorarse. Es también conmovedor el desprejuicio con el que se maneja, sin ningún tipo de cuestionamiento moral, lo que garantiza el camino seguro hacia un legítimo delirio. No es extraño que quien está también detrás de esta película sea Judd Appatow, quien ha enaltecido el rubro de la comedia en las últimas décadas. Esta película vuelve a dejar en claro que nadie en el mundo hace comedia mejor que los estadounidenses o los ingleses.” Y a la hora de elegir la película que más lo decepcionó, Dalmiro eligió la película de los minions, porque “los adorables chizitos con patas que vieron su gloria con el estreno de Mi villano favorito no solo fueron explotados hasta el hartazgo haciéndolos vender cualquier porquería que sólo justificaba su valor con la presencia de estos pobres esclavos, sino que también fueron desaprovechados totalmente en una película que podría haber sido una comedia sin igual para chicos y grandes sin importar la edad e incluso franqueando cualquier barrera idiomática, que resultó ser una bazofia con un guión más que pedorro, evidenciando productores que no se animan a salirse de las fórmulas tradicionales. Ya la saga de Mi villano favorito era pobre, pero esta película la supera ampliamente. Aprovecho para recomendar si se buscan películas de animación con buen humor físico aptas para todo público: La Oveja Shaun y Timmy Time, ambos de Nick Park.”

Con esto damos por concluido el balance 2016 de esta columna dedicada al cine. Muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempo para hacer memoria y evaluar las películas que vieron durante el año!!

Escribe: Nadia Marchione

nadia.marchione@gmail.com