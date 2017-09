ENTREVISTA CON FELIPE CHORÉN, JURADO DE DOCUMENTALES DEL FESTIVAL DE CINE

Juan Felipe Chorén, cineasta bolivarense que fue jurado de documentales del reciente festival de cine “Leonardo Favio”, eligió para LA MAÑANA a sus películas favoritas de la sexta edición, y brindó sustanciosas reflexiones sobre el momento actual del cine argentino, con agudas críticas a los hilos de la industria y del estado en tiempos macristas que entorpecen las manos de los creadores.

¿Qué películas te han gustado?

-Me ha parecido bueno en general el nivel, con propuestas más interesantes que otras. Me parece que algunas propuestas que parecían más fuertes, terminaron teniendo ciertas debilidades de guión, de estructura del relato (la referencia es para El pampero, protagonizada por Julio Chávez, y No te olvides de mí, con Leonardo Sbaraglia). Me gustó mucho Los globos, el guión, la construcción de personajes y la actuación, aunque me dificulta el disfrute, la lectura, la forma tan caótica de rodar, el movimiento permanente de cámara. Me gustó mucho 2001: Mientras Kubrick estaba en el espacio. El planteo que hace; la actuación es muy sólida y se aprovechó muy bien el paisaje de nuestra provincia: casi siempre se piensa que si se quiere rodar una película linda, hay que ir a Jujuy o la cordillera. Me pareció buenísimo incorporar la sierra, Epecuén, cómo van quedando como fuera de campo el horroroso conflicto y los muertos, pero incidiendo en la película y las decisiones de los personajes, en su desesperación por hacer un viaje a tirar avioncitos de papel. Miss me gustó mucho, me pareció muy linda película, muy amable. Es como un cuento que puede tener cierta inocencia pero que no deja de ser bello y agradable de ver. (Esta entrevista fue realizada el miércoles 23, promediando el festival y antes de la proyección de Fin de semana, que a Felipe, que vio todo, le pareció el mejor largometraje de esta edición.)

¿Qué te ha parecido el nivel de los documentales?

-Excelente. A mi modo de ver, se ha avanzado mucho en cuanto a que han ido creciendo en estética. No era una cosa de sólo poner la cámara para testimoniar algo que sucedía, sino dónde poner la cámara, qué color de imagen final voy a querer, cómo llevar la narración adelante, la estructuración del relato. Y también esto tiene que ver con lo que decimos del financiamiento: el cincuenta por ciento del cine nacional anual se hacía con el cinco por ciento de la plata total que posee el INCAA. Ese cine es documental. Esa posibilidad de que tanta gente produzca y haga su película, termina incidiendo positivamente en la calidad del documental como género.

¿Ese aporte se cortó?

-Se está complicando. Lo están haciendo por medios administrativos: subejecutan, te piden dieciocho mil papeles, no te largan las cuotas. Hacen que la gente se canse y vaya dejando. No van a pagar el precio político de cerrar y que no se filmen más documentales con la plata del INCAA. Lo van dejando caer, van desesperanzando a las personas. Quieren entristecer para que no se haga, ya que como decía Jauretche, no se puede provocar ningún cambio si no es con alegría. No se puede hacer una revolución sin alegría, no esta revolución de la alegría que han vendido, sino la verdadera alegría del pueblo por verse a sí mismo creando y recreando sus cosas. Además ahora están intentando tener injerencia sobre los comités evaluadores. Directamente, a los dictámenes del comité los devolvieron: “Hay cosas que no están ben, fíjense de nuevo”. (El comité pertenece al INCAA, está integrado por “documentalistas de las asociaciones que evalúan a documentalistas y ven si esos proyectos son de interés para el Instituto. De pronto no pueden hacerlo más, porque unos señores no quieren que les impongan unos proyectos. Me imagino que quieren quitar los comités evaluadores. Ojalá se recapacite”, alerta.)

Una especie de regreso del tristemente célebre Paulino Tato.

-Claro. Eso es lo que pasa también con las distribuidoras y los tanques, es una forma velada de censurar: si no le das pantalla a una película, ¿qué estás haciendo?

En un contexto así, los propios realizadores quizá se autocensuren: saben que si hacen determinada película, no tendrá pantalla…

-Exactamente. Y van a premiar a un tipo que haga películas como ellos, un Campanella. Películas amables, con una estructura y una manera industrial a lo Hollywood. Como El secreto de sus ojos. “Mirá qué bien, éste filma parecido a nosotros, éste sí que sabe…”.

Algunos creen que una situación de crisis genera un arte más interesante.

-Es un tema complejo. Yo creo que en gran parte se fortalece el movimiento independiente. De hecho, el teatro independiente de Argentina tiene su fortaleza muchas veces por no contar con más apoyo que la voluntad de las personas involucradas en él. Así se ha constituido en uno de los teatros más fuertes del mundo. Hay gente de España que se ha sorprendido, te dicen que acá con dos lamparitas se hace una obra de teatro, mientras allá están un año esperando una plata del estado. Esa dilación acá no existe, en ese sentido me parece enriquecedor. En el cine los costos han bajado, porque la digitalización democratizó los medios de producción. Pero trabajar en condiciones más parecidas a un cine profesional, te cambia absolutamente la vida. Me pasó cuando filmé Cuerpos de agua. No te estás preocupando por cómo hago para llamar a tal, cuánto me va a cobrar. El director de fotografía, por ejemplo, hacía publicidades, y lo pude llamar porque tenía el financiamiento del INCAA. Eso te permite trabajar con otra comodidad, y dedicarte a la creación artística que estás llevando a cabo, no a atajar penales. Sobre todo en cine, es mejor tener recursos. Aunque nunca me dieron 10 millones de pesos, si no, capaz que hago El amor después del amor (disco consagratorio de Fito Páez) y me olvido de quien soy (se ríe)…

Acaso se haga de la excepción, la regla: que la crisis haya alumbrado a artistas y obras geniales no debería conducir a pensar que cualquiera hará una gran obra si está confinado a su voluntad y dos lamparitas.

-Totalmente. Y que un sistema de financiamiento estatal sea sano, tiene que ver con quién tiene la posibilidad de ser financiado por el Instituto. Es el problema más sensible. En México me ha comentado gente de poesía que terminaba ocurriendo que empezaban a producir la estética que calculaban le gustaría al jurado. Entonces el movimiento de poesía empieza a parecerse mucho al criterio de tres tipos. Lo interesante de nuestro sistema de documentales es que haya un comité evaluador formado por documentalistas que han trabajado con recursos y en crisis, que conocen las problemáticas que se encuentra el que va a filmar y que además llegan ahí propuestos por asociaciones. Así se da un criterio de evaluación mucho más democrático, porque no es vertical, no vienen tres eminencias a decir quién filma y quién no.

Chino Castro