Estoy aprovechando para darme una buena panzada de cine nacional, que está buenísimo.

Por contraste vas viendo lo que se está haciendo y lo que vos hacés, y cómo la personalidad de cada director va generando estéticas. Te alimenta un montón”, reflexionó Juan Felipe Chorén en entrevista exclusiva con este diario (ver nota principal).

Sin el festival, estas películas no se verían en el cine de Bolívar.

-Sí, estas obras no llegarían. Y lo otro tiene que ver con que a nivel nacional no se está respetando la cuota de pantalla para el cine argentino. La ley salió pero no se lleva a cabo por las presiones de las mismas distribuidoras. Colonizan las pantallas del cine y no nos dejan vernos a nosotros mismos, porque el cine es también un espejo. Que nos quiten esa identidad cultural, que nos quiten la posibilidad de vernos, es como si nos quitaran el espejo. Pensá tu vida sin un espejo.

El pluralismo al que debería tender un cine municipal manejado por un gobierno popular se expresaría “pasando todo tipo de películas”, afirmó Chorén. “El problema es siempre el mismo: la respuesta de público. Porque este tipo de películas (las del festival), si bien tienen un financiamiento para producción, suelen no tenerlo para distribución ni para publicidad y prensa. Si te invaden las veinticuatro horas con que tenés que ver la última de Tom Cruise, no vas a pedir otra cosa. E incluso te acostumbrás a su estructura de relato fija: ellos saben en qué página del guión debe haber un sobresalto. Educan de tal manera al espectador, que cuando empieza a ver otra cosa, un cine que quizá podría convertirse en la identidad de un pueblo, no se reconoce”.

El propio espectador termina siendo refractario a eso, en lugar de defenderlo.

-Exactamente. Ese es un espectador colonizado. Y empiezan a haber presiones para el que está manejado el cine: “Cómo, abrimos, pusimos un montón de plata y la gente no va, porque no quiere ver esas cosas”. La gente quiere ver películas, como me dijeron a mí cuando se estaba por programar Cuerpos de agua. Ahora tenemos Corazón de León y después Séptimo, con Darín.

¿Quién sabe lo que quiere ver la gente? Se emplea mucho esa muletilla.

-Nadie lo sabe. Lo miden en cantidad de público, como una cuestión estadística. Es como cuando te dicen que no está bien que el Instituto de Cine financie películas que no tienen impacto en taquilla. Yo creo que es todo lo contrario: esas son las películas que debe financiar el estado, no lo va a financiar a Suar, que levanta la mano y le tiran millones por la cabeza. Financiar el cine de Suar y Darín es una ridiculez.

Por eso está muy bien este festival, que lo haga la municipalidad y que ya acumule seis años. Es recontra interesante esta creación de Pablo (Bucca). Y me parece muy bueno el intercambio que se da entre los que venimos de jurado o a presentar películas. Porque se habla de cine, y todo el que participa se enriquece. También el público, porque puede hablar con los hacedores.

Eso sólo pasa en un festival. Si vas a ver la de Cruise, no va a estar Tom en el hall a la salida.

-No. Lo que pasa es que hay muchísimas presiones económicas para que las cosas sigan así, tanto en el cine como en muchos aspectos de la vida. Esta gente que quiere acaparar todo, hasta las mentes de la gente, tiene el poder de hacerlo porque hay quien se lo permite, hay quien acepta ese dinero y no cumple con las leyes, por ejemplo.

Es que para acaparar todo, primero tenés que acaparar las mentes.

-Claro. Crean necesidades por todos lados. El capitalismo nos instala necesidades y nos hace comprar cosas que no necesitamos ni queremos. Funciona así, como se dijo en una de las películas que se pasaron acá. Por un lado, afortunadamente existen espacios como éste, y por el otro, desafortunadamente estamos un poco colonizados.

