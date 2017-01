Nota 1250 - (3ª Época)

Unas cuantas frases que han aparecido en los últimos días en boca de personas importantes o con cierto peso, nacional y extranjera, me han llevado mutatis mutandis, que, traduciendo al roman paladino, haciendo los cambios necesarios, a cuestiones que hacen a la vida de Bolívar, la cotidiana, la del trabajo y la del ocio. En una de ellas al referirse a la gente que está de más en los distintos estamentos de la administración pública, decía la señora gobernadora, que “hubo gente que no iba a trabajar” y se refiere como es natural y usted lector ha visto, no importa donde se halle, a montones de cámporas y kirschneristas puestos a dedo y a la marchanta, en cualquiera de las instituciones nacionales provinciales y municipales. Y la señora tiene razón, aunque no hay que esforzarse en demasía; se les ve al entrar a cualquier oficina pública.

Pero sucede que a renglón seguido viene a jugar ping pong con quien no le queda sitio donde seguir poniendo, al punto, que se llevan por delante cuando coinciden porque por lo regular ni van a trabajar ni les interesa el trabajo, ni les interesa aprender. Les interesa solo el fin de mes. Quiero decir que se estorban y nos estorban. Y eso que no están los que no han ido que surge de la frase anterior. Y entonces esta señora se equivoca, o peor, unos están demás y otros en las mismas condiciones no. Que con esto que a veces se avanza en las causas y en todas puede haber derrame por entre las palmeras, le decía el otro día al maserita casi amigo, que su amigo estaría temblando después de los acontecimientos vistos y los que parece se avecinan; y es de esperar no sea humo. Y me decía que si, que tiembla, pero a zancadas se está moviendo en tiempo y espacio tratando de esquivar el temblor. O sea el puestito donde se compran fueros.

Yo me preguntaba el otro día y también le preguntaba al maserita casi amigo, si todos los dineros que se han perdido y no se encuentran no habrán perecido en las llamas, con el asunto de los pastizales y la seca, pues es harto sabido que en el país, al menos los archivos importantes fenecen ahogados unas veces, e incinerados, otras, y siempre aparecen focos donde menos se lo espera. Mi casi amigo no sabe ni contesta. Y me acuerdo de algunos, entre ellos el famoso político local, que lo tengo olvidado, pues con eso que vive en la carretera no aparece por el Cívico. Sin embargo, lo que son las cosas, me lo trae a colación el Presidente del PAMI, pues al leer sobre su faena de limpieza, saltan cifras a raudales, que son verdades, duras como piedras y que causan vergüenza, ajena, claro. Tantas veces lo he hablado que me resulta noticia vieja. Y no me voy a referir ahora a las cifras de asco con que humillan, como es de suyo desde años y años a quienes ponen en marcha la rueda de la salud de los ancianos. Es decir a los médicos. Hoy voy por otro camino un tanto ríspido.

Desconozco si usted lector se ha dado cuenta de la pasada corrupción pues al ser tanta sobresale a diario, pero como si de un iceberg se tratare, que solo se ve la octava parte de lo enterrado. Y mientras, el tiempo pasa y el dolo no pesa. Todo muy bien pensado. Pues bien, el señor Regazzoni dice al referirse a lo que se pagaba de más, que es el monto de la corrupción descubierta en los últimos días y es tan enorme, que “los casos en cuestión representarían la erogación de unos 1600 millones de pesos anuales, esto es, casi dos veces lo que sale construir un hospital y equiparlo por completo… acá había mucho de prebenda política”. Pues bien, por aquí crecían prebendados. Porque no deja de ser llamativo que con los dineros perdidos y nunca encontrados, ni puestos a buscarlos al día de hoy, y que suman casi tres mil que sabemos y que el maserita casi amigo habla de cinco mil, aunque son más, se podría pensar que el bali ha perdido unos cinco o seis hospitales con sus equipamientos completos. ¿Qué tal? Que se dice pronto y el pueblo tan campante. Quiero decir que de una buena vez habrá que volver hacia atrás y buscar. Buscar como hace cualquiera cuando pierde algo, un cheque o una llave, que vuelve sobre lo pisado. O pregunta.

La otra persona y de peso que se ha acordado del bali, ha sido el señor presidente de USA, pues me parece, a él se refería, aunque de refilón, cuando dice que “los rusos tenían intención de entrometerse, y se entrometieron”. Y viene a cuento, porque el señor Obama no sabe que aquí también se entrometieron, pero no precisamente los rusos, sino lo insólito, aunque parezca mentira, fueron los locales de Cambiemos desde siempre kirchneristas y de la cámpora, por donde se les veía deambular a diario. Un trío o un cuarteto que aplaudía a rabiar a lo que ahora es pasado y mediante un adjunto descafeínado han optado por el presente. Un presente para ellos a manera de regalo a futuro, y como en el país del norte; con malas artes se entrometieron e impidieron que cambiemos de intendente. O sea, viva la casta. Y la pasta. Y lo más asombroso e interesante ha sido la mucha viveza, supongo que criolla, al punto que no necesitaron ordenadores de alta complejidad, ni espías. Ni nocturnidad, ni antifaz. Solo simples guillotinas, de poco valor, como esas que andan por ahí y tiene cualquiera, con la palanquita ad hoc a la derecha y con las cuales se cortan las boletas electorales que parecían recién hechas. Un primor. Ni rusos ni yanquis, simples convecinos que andan entre las palmeras pero no viven en la palmera. Y al cabo, cuanta historia escondida en el extraño camino que se cuece en la provincia.