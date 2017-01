DUEÑOS DEL MUNDO

No sin espanto leo que China “le advierte” a Donald Trump del “peligro” de una “confrontación devastadora”, según el diario El País, o de un enfrentamiento “a gran escala”, que no sé chino y por ende desconozco qué traduce quién y cómo, pero en todo caso para ser una “advertencia” es un poco fuerte y para ser una declaración de inicio de hostilidades es un poco tibia.

Usted y yo, que no somos expertos en política internacional ni hablamos chino, tenemos muy pero muy clarito lo que esto significa. Un nuevo conflicto que nos ponga los pelos de punta ante cada noticia porque sabiendo que todo está raro, no sería raro que algunos de los poderosos desquiciados que nos sobrevuelan (sí, vuelan por encima de nosotros, no crea lo contrario), cualquier mañana que se levante lo suficientemente malhumorado o exultantes –vaya uno a saber cómo opera la cabeza de estos sujetos- se le dé por apretar el botón que nos mande a todos a la mismísima vía láctea ya convertidos en partículas.

La acción distaría de aquellas percepciones místicas de ser una ínfima parte del todo, polvo de estrellas o nuestro ser trascendido. Estaríamos fritos, literalmente fritos.

Avances de las derechas e izquierdas que son derechas pero van por la siniestra aunque aseguran que los siniestros los diestros, tensiones, el koreano zamarreando cada tanto la parte del planeta que le ha tocado gobernar –pero no le pertenece, por ahí abría que recodarle eso a este pibe, ¿no?- mientras juega con sus bombas. No estamos bien.

En verdad no sé si alguna vez lo estuvimos pero se enrarece el aire, poco a poco, mucho.

Lo que haga Trump me importa poco, lo que no entiendo es cómo lo llevaron hasta allí, pregunta que es aplicable a este lado del mundo y que tiene más de una respuesta. Ahora, el sujeto de copete anaranjado acompañado por los orientales nos vuelve a mostrar que un escenario de guerra fría, máxima tensión y estupidez en grado superlativo, no es capítulo de la historia. Sino por el contrario, escenario internacional contemporáneo en plena pos pos modernidad.

Pero no es todo, las noticias cuentan cómo se confunde entendimiento con conveniencia, lo público con lo personal, sobre todo a la hora de sacar y nunca de poner. Las noticias cuentan que el Mediterráneo ya no puede de pena con tanto ahogado mientras al continente le importa por las formas, nunca el fondo, si en todo caso ahí van los ahogados que son pobres, a los que se les ocurre huir de la guerra, quién diría en estos tiempos de tanta paz ¿no?

Las noticias cuentan desesperadamente que el mundo sigue siendo cruel, que la paz anda haciéndose la difícil y los que debieran ocuparse de ella se peinan locos jopos o fabrican terremotos y les importamos un rabanito usted y yo, nosotros.

El panorama es desalentador, antipático, hostil, y ni le digo si me acuerdo que tenemos territorio chino por cincuenta años en el sur del país.

No hay un gramo de sensatez, en ninguna parte. Cómo vamos a pedir sensatez si no la ejercemos, si queremos deportar, si hablamos de lo que no sabemos como sabiendo y para colmo de males, olvidando de dónde venimos.

El “mundo está loco” y en principio, pobre mundo, la culpa siempre es del otro y mucho más de él que en su colectivo termina no siendo nada. Además qué es la locura. Si la cordura es una sumatoria de cuerdas que atan.

Sea feliz, siempre que pueda, ame sin manuales de estilo, no haga mal que vuelve aunque no lo crea, siga andando. Es enero, abunda la resaca y la reseca, y esto recién comienza.

¿Me habilitan unas dosis de optimismo? por favor